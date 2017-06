Heerenveen-talent droomt van Real Madrid: 'Dat is realistisch'

Arjen van der Heide is pas vijftien jaar oud, maar kwam woensdagavond tijdens een oefenduel al in actie in de hoofdmacht van sc Heerenveen. Het talent wees onlangs een aanbieding van Ajax af, omdat hij eerst in Friesland wil doorbreken. Maar dromen doet hij zeker.



"Naar Chelsea of Real Madrid. Ik sta met beide benen op de grond hoor, maar denk echt dat dat wel realistisch is", vertelt het talent aan de Leeuwarder Courant. "Cristiano Ronaldo is mijn voorbeeld. Hij heeft met heel hard werken heel veel bereikt. Hoewel hij best oud is, scoort hij heel erg veel. Ronaldo is een echte atleet. Ik heb veel respect voor hem."



Van Bakhuizen naar Madrid is een grote stap, beseft Arjen van der Heide. "Mijn rechterbeen moet nog beter en ik moet atletischer worden. Dan kan ik op een gegeven moment ook de grote jongens aan. Dat komt wel goed, denk ik."