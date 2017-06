Vermeend Barça-target ontkent: 'En zelfs als het waar was...'

FC Barcelona wil Lucas Lima naar verluidt aantrekken, maar de 26-jarige ster van Santos ontkent dat hij al een aanbieding van de Catalaanse grootmacht heeft gekregen.



"En zelfs als het waar was, kan ik er niets over zeggen", aldus de Braziliaans international in gesprek met Globoesporte. "Ik wil duidelijk maken dat ik mijn eigen beslissing maak en Santos het als eerste zal weten. Santos is de prioriteit."



"Er lag een aanbieding van Crystal Palace en een fortuin uit China op tafel, maar ik weet dat ik door goed te spelen bij Stantos in beeld blijf bij de nationale ploeg, wat heel belangrijk voor mij is", vervolgt Lima, die ook een nieuwe aanbieding van Santos op zak heeft. "Ik zal met mijn familie gaan praten. Dit kan mijn grootste contract worden. Financiën zijn belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste. Natuurlijk denk ik aan het geld, maar het is niet mijn eerste gedachte."