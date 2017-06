Celina: lastig om te zien dat City miljoenen betaalt

Voor jonge voetballers is het ongelooflijk moeilijk om door te breken in het Etihad Stadium bij Manchester City. De Citizens strooien elke transferperiode weer met miljoenen en Bersant Celina heeft het daar ietwat moeilijk mee. In het afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan FC Twente, maar nu wil hij voor zijn kans gaan.



In gesprek met The Daily Mail vertelt Celina: "Mijn ambitie is nog altijd om voor Manchester City in de Premier League te spelen. Het is soms lastig om te zien hoe de club miljoenen betaalt voor nieuwe spelers. Maar Manchester City is natuurlijk een grote club, die de beste spelers ter wereld wil binnenhalen."



De voetballer kan er echter wel mee leven als City besluit dat hij toch maar weg moet. "Het is lastig om hier in het eerste team te komen, maar je kunt nog steeds een mooie carrière hebben als je de jeugdopleiding van Manchester City hebt doorlopen. De opleiding hier heeft van mij een goede speler gemaakt." De ambities van Celina ten spijt: in het aankomende seizoen wordt hij hoogstwaarschijnlijk uitgeleend aan Ipswich Town.