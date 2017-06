'Droomtransfer voor Mulder: in één klap miljonair'

Goalie Erwin Mulder wist het niet te bolwerken bij Feyenoord en vertrok naar sc Heerenveen. Daar stond hij de afgelopen jaren onder de lat, maar in het nieuwe seizoen speelt hij voor het Engelse Swansea City, zo schrijft De Telegraaf. In één klap wordt de keeper miljonair.



De krant bericht op donderdag: "Doelman Erwin Mulder (28) maakt een sportieve én financiële klapper in zijn carrière. De man die acht jaar onder contract stond bij Feyenoord en de laatste twee seizoenen keepte bij SC Heerenveen, is onderweg naar Swansea om daar een meerjarig contract te tekenen bij de Premier League-club uit Wales. Omdat Mulder had bedongen dat hij na twee seizoenen transfervrij zou zijn, profiteert hij op een enorme manier van de toch al (financieel) veel grotere mogelijkheden in Engeland. Bij Swansea wordt hij in een klap miljonair."



Het medium gaat verder: "Mulder stapte vanmorgen op Schiphol in het vliegtuig naar Cardiff met zijn zaakwaarnemers, de oud-voetballers Patrick van Diemen en Louis Laros (VVCS). De deal wordt in de komende 24 uur beklonken, waarna Swansea de Nederlander direct zal presenteren in Wales. Mulder weet dat hij bij Swansea moet concurreren met de Poolse nationale keeper Lukasz Fabianski (32), maar aangezien de club elk seizoen een groot aantal duels speelt gaat Mulder zeker speeltijd krijgen."