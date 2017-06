'Feyenoord krijgt te horen: 5 miljoen of wegwezen'

De transfermarkt is al een tijdje compleet op hol geslagen en de Eredivisie-topclub Feyenoord heeft het daar maar lastig mee. Zo kost Ridgeciano Haps, die op het verlanglijstje van de Rotterdammers staat, ontzettend veel geld en dat geldt ook voor Steven Berghuis. Middenvelder Sofyan Amrabat lijkt eveneens onhaalbaar.



Onlangs bracht Feyenoord een verhoogd bod van 2,5 miljoen euro uit op de Marokkaanse controleur, maar het Algemeen Dagblad weet dat FC Utrecht deze aanbieding pertinent in de prullenbak heeft gedeponeerd. De Domstedelingen willen 5 miljoen euro zien voor hun international, met een lager bedrag nemen zij gewoonweg geen genoegen. Dat is een hard gelag voor Feyenoord, dat niet bereid lijkt om zoveel geld op tafel te leggen voor de speler in kwestie.



Mogelijk schakelt technisch directeur Martin van Geel nu door naar optie numero twee, alhoewel we niet weten wie dat precies is. Nigel de Jong van Galatasaray werd een weekje geleden pardoes in verband gebracht met de landskampioen, maar dat nieuwtje kwam vermoedelijk uit de koker van de Turkse roddelbladen.