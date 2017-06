Clement: dáárom heb ik voor Reading gekozen

Linksbuiten Pelle Clement behoorde in het afgelopen seizoen zo nu en dan nog tot de selectie van het eerste van Ajax, hoewel hij vooral minuten maakte bij Jong Ajax. Na de zomer is hij echter te bewonderen bij het Reading van de Nederlandse trainer Jaap Stam. In gesprek met De Telegraaf licht hij zijn keuze toe.



Clement had ook de mogelijkheid om bij Ajax te blijven, maar koos toch voor Engeland. "Het was een heel moeilijke keuze tussen twee heel mooie clubs. Maar bij Reading ben ik honderd procent zeker dat ik bij het eerste word betrokken en heb ik een grote kans te gaan spelen." De Nederlander werd goed ontvangen op het trainingscomplex van Reading. "Het was echt supergaaf. De mensen zijn zo gastvrij en vriendelijk."



De buitenspeler dient nu wel een ontwikkeling door te maken, want het voetbal in Engeland is anders dan in de Eredivisie en Jupiler League. "Vooral omdat de Ajax-stijl vanaf mijn tiende in mijn systeem zit. In de gesprekken met Jaap bleek echter dat hij denkt dat ik dat spelletje aankan en dat hij veel potentie ziet. Ja, het klopt dat ik in Jong Ajax onder hem ook als rechtsback heb gespeeld, maar ik ben gehaald als aanvallende middenvelder of buitenspeler."