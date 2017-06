'Nationale sport om hem neer te schoppen in Mexico'

Vleugelspits Hirving Lozano is na de zomer te bewonderen in het shirt van PSV. Het zal niet de eerste keer zijn dat de kleine Mexicaan te maken krijgt met Nederlandse invloeden, want bij Pachuca CF had hij al te maken met Hans Westerhof. Daarnaast was Dennis ten Kloese zijn trainer bij de Mexicaanse jeugdselectie.



In gesprek met Voetbal International vertelt de laatstgenoemde over de buitenspeler: "Het werd in Mexico een nationale sport hem neer te schoppen, zó ongrijpbaar was hij. Lozano is echt ongelooflijk snel, bovendien weet je nooit aan welke kant hij zijn tegenstander gaat passeren. Dat leidde steeds vaker tot frustraties bij verdedigers."



De trainer vindt dat de Eindhovenaren mooi werk hebben verricht. "PSV heeft een goede slag geslagen. Voor Europese clubs is Mexico een moeilijke markt. Door hun financiële positie voelen Mexicaanse clubs minder de noodzaak hun beste spelers te verkopen dan bijvoorbeeld clubs in Zuid-Amerika. Je moet als Europese club dus goede connecties hebben als je hier wil toeslaan. PSV heeft het goed aangepakt. Ze hebben jarenlang hun huiswerk gedaan. En inmiddels zijn Guardado en Moreno perfecte ambassadeurs voor PSV in Mexico. Hun mening telt hier."