'Zéér opvallend nieuws voor Ronaldo: nóg eentje?'

Voetballer Cristiano Ronaldo van Real Madrid maakt een turbulente periode door. Onlangs werd hij door de Spaanse fiscus aangeklaagd wegens belastingontduiking en vervolgens werd hij vader van een tweeling: Eva en Mateo. De Portugese pers weten nu te melden dat er nóg meer babynieuws aan zit te komen voor de aanvaller.



De Telegraaf schrijft op donderdagochtend: "Zou er opnieuw babynieuws te verwachten zijn uit het kamp van de stervoetballer? Een van de grootste kranten van Portugal, Correio da Manha, is er in ieder geval van overtuigd. Zij pakten er deze week groots mee uit. Nog een maand of vier en dan zou Cristiano Ronaldo geen vader van drie, maar van vier kinderen zijn."



Ronaldo houdt zijn lippen voorlopig op elkaar. "Net als aanvankelijk bij zijn eerste zoon (ook via een draagmoeder ter wereld gekomen) praat hij nooit over zijn privéleven. De media wisten pas zeker dat hij ook vader was geworden, toen de ster van Real Madrid zijn zoontje zomaar ineens mee nam naar een officiële gelegenheid." Cristiano is nu al een tijdje samen met Georgina Rodriguez, die dus al vijf maanden zwanger zou zijn.