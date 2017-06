Van Halst lovend over aanwinst: "Rustig neusje voor de goal"

FC Twente versterkte zich afgelopen week met Jupiler League-sensatie Tom Boere. Technisch directeur Jan van Halst heeft hoge verwachtingen van de goalgetter, die overkwam van FC Oss.



"We hebben los van zijn doelpunten goed gekeken naar wat voor type speler het is", vertelt de oud-voetballer aan de Telegraaf. "Het is een speler die slim uit de rug van de verdedigers weg kan lopen. Als we daar de complementaire spelers bij kunnen halen, kunnen we nog beter zijn kwaliteiten benutten."



"Eenmaal voor het doel heeft Tom het rustige neusje voor de goal om ook in de Eredivisie zijn doelpunten te maken. Daarbij heeft hij een goed karakter. Het is een heel gedreven jongen", aldus Boere.