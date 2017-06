Chili na strafschoppen ten koste van Portugal naar finale Confederations Cup

Chili heeft zich geplaatst voor de finale van de Confederations Cup. De Chilenen waren na penalty's te sterk voor de Europees kampioen.



Het was, zowel letterlijk als figuurlijk, een heus voetbalgevecht in de halve finale tussen beide continentale kampioenen. Beide ploegen kwamen echter niet tot scoren. De Chilenen waren er in de slotfase van de verlenging nog wel dichtbij. De lat en de paal boden echter redding voor Portugal.



In de strafschoppenserie was Chili met 3-0 te sterk. Nani miste de beslissende penalty. In de finale neemt het Zuid-Amerikaanse land het op tegen Duitsland of Mexico.



Scoreverloop:



