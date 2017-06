FC Utrecht-aanwinst David trots: "Dat komt niet vaak voor"

Chris David maakte deze zomer de overstap van Go Ahead Eagles naar FC Utrecht. Een opmerkelijke stap hogerop voor de middenvelder die in zijn loopbaan al twee keer zijn kruisband afscheurde.



"Het was wel heel erg zwaar, met name na de tweede keer. Ik wist gelijk: dit is foute boel en dan stort je wereld wel even in", vertelt de 24-jarige voetballer aan Langs de lijn. David vond steun bij zijn familie en zijn geloof. "Dat zijn voor mij de twee belangrijkste dingen in het leven. Ik ben christelijk en geloof sterk in God. Ik zie dit als een test: hoe sterk is mijn geloof? God heeft een bepaalde weg gekozen. Voor mij, voor iedereen. Waarschijnlijk hoort dit erbij."



"God wilde zien hoe sterk ik in hem geloof", aldus David. "Het komt niet vaak voor dat een speler na twee kruisbandblessures gevraagd wordt door een club die net vierde is geworden."