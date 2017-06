Feyenoord verkocht verdediger Rick Karsdorp woensdagmiddag definitief aan AS Roma. De landskampioen ontvangt ongeveer zeventien miljoen euro voor de Oranje-international en dat is een clubrecord. Volgens Martijn Krabbendam van Voetbal International is het dan ook een prima transfer.



"Voor beide partijen, Karsdorp en Feyenoord, is de deal ideaal", schrijft de verslaggever. "De miljoenen geven de club rust, in de zin dat nóg een verkoop niet meer noodzakelijk is. Mocht zich een geïnteresseerde partij melden voor - bijvoorbeeld - Nicolai Jørgensen, dan zou Feyenoord die belangstelling kunnen negeren om zo de Deense topscorer te behouden."



"Verder kan Van Geel een deel investeren in nieuwe spelers, terwijl de club ook geld reserveert om de financiering van het nieuwe trainingscomplex eerder te kunnen aflossen", aldus Krabbendam.