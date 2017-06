VIDEO: Kuyt speelt de hoofdrol in schitterende commercial

Dirk Kuyt was in de kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Heracles Almelo de absolute uitblinker. De routinier maakte een hattrick en bezorgde daarmee de Rotterdammers de landstitel. Na die hoofdrol speelt de Katwijker nu ook de hoofdrol in een nieuwe commercial. Bekijk hem hieronder!





Op 14 mei volgde de ultieme beloning voor het harde werken. Een historische prestatie, waarbij de weg ernaartoe minstens zo belangrijk was. pic.twitter.com/ERbZvDppPn — Dirk Kuyt (@Kuyt) June 28, 2017