FC Utrecht in eerste oefenduel maar nipt langs amateurs

FC Utrecht heeft de eerste oefenwedstrijd van het seizoen alweer achter de rug. De nummer vier van het afgelopen Eredivisie-seizoen was met 3-2 te sterk voor Hoofdklasser Jodan Boys.



De amateurs kwamen al binnen tien minuten op voorsprong door een doelpunt van Elliot Pattinama. Vlak voor rust trok Zakaria Labyad de stand weer gelijk. Halverwege de tweede helft maakte zette Nick Venema de Domstedelingen op voorsprong. Simon Makienok bracht de profclub in de 90e minuut een ruimere marge, maar in blessuretijd werd die marge toch weer verkleind door Enzo Huntink.



Er is haast bij geboden voor trainer Erik ten Hag om zijn ploeg op de rails te krijgen. Over twee weken staat voor de Eredivisionist namelijk alweer de tweede voorronde van de UEFA Europa League op het programma.



Scoreverloop:



0-1 (9') Elliot Pattinama

1-1 (44') Zakaria Labyad

2-1 (66') Nick Venema

3-1 (90') Simon Makienok (penalty)

3-2 (90+1') Enzo Huntink