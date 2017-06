Twente-aanwinst: "Janssen is een fantastisch voorbeeld"

FC Twente versterkte zich deze week met topschutter Tom Boere, die overkomt van FC Oss. Bij laatstgenoemde was hij het afgelopen seizoen goed voor 33 goals in de Jupiler League.



"Dat ik ineens zoveel scoorde, kwam door een combinatie van factoren. Ik kreeg heel veel vertrouwen, ik was fit en het viel allemaal goed vorig seizoen. In mijn carrière heb ik ups en downs gekend. Ik hoop dat dat vooral iets uit het verleden is, ik kijk liever naar de toekomst", aldus Boere in gesprek met De Telegraaf.



"Het wordt flink aanpoten, maar het is een mooie uitdaging. Vincent Janssen is een fantastisch voorbeeld van hoe het kan gaan. Als het bij mij ook zo zou kunnen gaan, zou dat natuurlijk heel mooi zijn."