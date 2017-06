"Bij Feyenoord voor het eerst gehuild; dát deed echt pijn"

In Nederland kwam hij niet verder dan de jeugd van Feyenoord, en daarna FC Dordrecht. Maar toch heeft Garry Mendes Rodrigues inmiddels een fraai contract van Galatasaray in zijn zak.



Toch ging het niet altijd even voorspoedig. "Bij Feyenoord heb ik voor het eerst écht gehuild. Ik doorliep er fluitend de opleiding, altijd eerste keus. Ik voelde me top. Eén probleempje alleen: mijn lengte. Ik was klein. Voor Henk van Stee, destijds Hoofd Jeugdopleidingen, de reden om me dan maar weg te sturen. Heeft-ie goed gezien, maar niet heus", trapt Rodrigues na in gesprek met Voetbal International.



"Bij Feyenoord heb je als jeugdspeler twee gesprekken. In de winter, en aan het eind van het seizoen. Tijdens het eerste gesprek was mijn lengte al aan bod gekomen, dus ik wist wel hoe de vlag erbij hing. En toch, toen Van Stee vertelde dat ik weg moest, kwamen de tranen. Er mochten allemaal gasten wél blijven, met minder kwaliteit. Dat deed me nog het meest pijn", besluit Rodrigues, die na Feyenoord nog speelde voor onder meer PAOK Saloniki en nu dus Galatasaray.