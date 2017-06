PSV'er: "Gehoord dat andere mensen daaraan getwijfeld hebben"

Sam Lammers staat op het punt van doorbreken bij PSV. De fans zien hem als een absolute potentiële spits voor de Eindhovense hoofdmacht. Maar niet iedereen dacht dit ten alle tijden.



"Ik heb altijd vertrouwen gehad in mijn eigen kwaliteiten. En dat zal ik ook altijd hebben. Maar ik heb wel gehoord dat andere mensen daaraan getwijfeld hebben", vertelt Lammers aan ELF Voetbal.



De jongeling werd misschien wel eens onderschat. "Ik heb me de laatste tijd gewoon goed ontwikkeld. Dus zo bezien begrijp ik dat mensen eraan twijfelden. Maar zelf zal ik dat nooit doen."



Die goede ontwikkeling komt onder meer dankzij Ruud van Nistelrooy, spitsentrainer bij PSV. "Ja, ik herinner me nog een gesprek, ergens in het midden van vorig seizoen. Toen had ik één of twee doelpunten gemaakt in een wedstrijd of dertien, veertien. Toen hebben we nieuwe doelen gesteld voor de rest van het seizoen. Een nieuw doelpuntenaantal vastgesteld."



"Daar hoort ook een bepaalde speelstijl bij. Vanaf dat moment besefte ik dat mijn speelstijl moest veranderen als ik zoveel doelpunten wilde maken", aldus Lammers tot slot.