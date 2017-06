'PSG plant monsteroffensief van 230 miljoen euro'

Wegens uitblijven van een Europese triomf stuurde Paris Saint-Germain succescoach Laurent Blanc een jaar geleden wandelen. Europa League-specialist Unai Emery werd aangesteld als zijn opvolger, maar die haalde zelfs veel mindere resultaten. En dus wordt er tijdens de huidige transferperiode wellicht stevig ingekocht.



Het Spaanse Sport meldt namelijk dat de club uit de Franse hoofdstad een transferoffensief van maar liefst 230 miljoen euro plant. Het grootste deel van dat budget, zo'n 135 miljoen euro, is gereserveerd voor Kyllian Mbappe. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat AS Monaco zijn goudhaantje naar een rechtstreekse concurrent laat gaan.



Bij ploegmaat Fabinho ligt de situatie anders, hij mag namelijk vertrekken van het bestuur en moet zo'n 42 miljoen euro kosten. Daarnaast wil PSG ook toeslaan bij contractrebel Gianluigi Donnarumma, die AC Milan toch nog 30 miljoen euro kan opbrengen. Om de defensie te versterken, is Raphael Geurreiro dan weer in beeld. De Portugese international van Borussia Dortmund kost ongeveer 23 miljoen euro.





PSG, transferde Mbappe, Fabinho, Donnarumma ve Guerreiro ile ilgileniyor. (Sport) pic.twitter.com/1nXE2Zu3Dh — PSG Türkiye (@psgturkiye_) 28 juni 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.