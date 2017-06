OFFICIEEL: Feyenoord bevestigt verwachte recordtransfer

De langverwachte kogel is zojuist door de kerk geraakt: Feyenoorder Rick Karsdorp is vanaf heden speler van AS Roma. De rechtsback is zojuist gepresenteerd door de Italiaanse grootmacht.



Hij heeft in Rome voor maar liefst vijf seizoenen getekend. Technisch directeur Martin van Geel reageert met gemengde gevoelens: "Rick heeft het uitstekend gedaan bij Feyenoord. Hij heeft zich als zelf opgeleide speler ontwikkeld tot een vaste waarde in het eerste elftal en een belangrijke rol vervuld in het winnen van de beker en de landstitel. Bovendien heeft die ontwikkeling hem gemaakt tot Oranje-international."



Karsdorp is met een bedrag van zeker 15 miljoen nu recordverkoop, een titel die tot vandaag naar Jordy Clasie (Southampton) ging. "We verliezen met Rick een goede speler, maar dit is een deal waar wij ons in kunnen vinden", stelt Van Geel verder. "Voor Rick is het mooi om zijn carri猫re te vervolgen bij een mooie club in een topcompetitie als de Serie A en we wensen hem daar veel succes."



Volgens AS Roma betaalt de club in eerste instantie veertien miljoen euro. Het bedrag kan met bonussen nog oplopen tot maar liefst negentien miljoen.