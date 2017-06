Verrassend: 'FC Barcelona heeft tóch plannetje met oud-Ajacied'

Een aantal Belgische spelers, met Romelu Lukaku op kop, hopen om deze zomer een nieuwe stap vooruit te kunnen zetten. Voor anderen is een transfer dan weer noodzakelijk om hun kansen op een WK-selectie gaaf te houden. Thomas Vermaelen hoort na een pechseizoen bij AS Roma tot die laatste groep.



Vanwege zijn vele blessureleed besloten de Romeinen om zijn aankoopoptie niet te lichten en dus moet Vermaelen terugkeren naar moederclub FC Barcelona. Oorspronkelijk werd aangenomen om eenmaal weer terug zo snel mogelijk een nieuwe club te zoeken, maar Sport komt nu met compleet andere informatie. Zo zou Barça overwegen om hem een nieuwe kans te geven en hem de rol van vierde centrale verdediger, achter Piqué, Umtiti en Mascherano, te geven.



De Catalaanse grootmacht is ondanks de vele blessures van de voorbije jaren niet blind voor de ervaring die de oud-Ajacied inmiddels heeft verzameld. Bovendien zou het ook niet gemakkelijk zijn een geschikte club te vinden, ondanks vermeende interesse van Torino, Watford en Southampton. Het Spaanse medium schrijft dat nieuwe coach Ernesto Valverde in samenwerking met de sportieve cel de Vermaelen-knoop uiteindelijk zullen doorhakken, wellicht voor de start van de voorbereiding op 12 juli.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.