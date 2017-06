ADO-aanwinst legt keuze uit: "Er was meer interesse.."

ADO Den Haag versterkte zich deze zomer al onder meer met verdediger Nick Kuipers, die overkwam van Jupiler League-club MVV. De 24-jarige speler tekende voor vier seizoenen.



"Omdat ik hier stappen wil maken. De laatste jaren bij MVV heb ik bijna alles gespeeld en was ik stabiel, denk ik. Het is nu aan mij om bij ADO Den Haag hetzelfde te gaan doen, zodat ik belangrijk kan zijn voor het team", legt Kuipers uit aan het Algemeen Dagblad.



Hij had naar eigen zeggen meer ijzers in het vuur. "Toen we tegen Roda speelden, was het voor mij al wel duidelijk dat ik naar Den Haag zou gaan. Er was meer interesse, maar ik heb al vrij snel gekozen voor ADO. Ik had er een goed gevoel bij en vind het een supermooie club."



Hij ziet gelijkenissen met MVV. "Maar dan een stuk groter. ADO is echt een club van de stad, met een goede achterban. De supporters zijn niet altijd even rustig, maar dat is bij MVV ook niet het geval. Dat spreekt me gewoon heel erg aan."