OFFICIEEL: Ajax verkoopt Clement aan Jaap Stam

Ajax en Reading FC hebben overeenstemming bereikt over de transfer van Pelle Clement naar de Engelse club. Dat meldt de Eredivisionist woensdagmiddag via de officiële kanalen. De middenvelder stond nog tot en met 30 juni 2018 onder contract bij Ajax.



De aanvallende middenvelder speelde sinds 2006 in de jeugdopleiding van Ajax. Op 26 oktober 2016 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal in de KNVB Beker wedstrijd Kozakken Boys – Ajax (1-6). Tot nu toe speelde Clement vier officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Ajax, hij scoorde daarin drie keer.



Het is onbekend welk bedrag de club waar Jaap Stam in dienst is als manager overmaakt naar de Amsterdammers. Clement speelde voordat hij naar Ajax verkaste in de jeugd van de Koninklijke HFC.