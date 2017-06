OFFICIEEL: PSV legt 19-jarige Belg twee seizoenen langer vast

Lennerd Daneels heeft zijn contract bij PSV met twee seizoenen verlengd. Dat meldt de Eredivisionist woensdagmiddag via de officiële kanalen. De 19-jarige Belg speelt al sinds 2010 bij PSV en begint komend seizoen aan zijn achtste seizoen.



"Ik heb hier lang naar uitgekeken, dit is waar je het voor doet. Ik ben hier opgegroeid en ben elke dag bij PSV. Dat maakt je als mens", vertelt de talentvolle voetballer op de officiële clubwebsite.



"Komend seizoen sluit ik aan bij Jong PSV. Ik ga m'n debuut maken in de Jupiler League, een competitie met echt mannenvoetbal. Ik wil veel minuten gaan maken en me goed ontwikkelen. Als dat goed gaat dan komt de kans vanzelf bij PSV 1", aldus Daneels.