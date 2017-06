Southampton schept duidelijkheid: "Van Dijk is niet te koop"

De transfergeruchten over Virgil van Dijk doen al enige tijd de ronde, maar de kans dat hij vertrekt bij Southampton FC lijkt ineens een stukje kleiner. Volgens uitvoerend directeur Les Reed is de verdediger namelijk niet te koop. Datzelfde geldt voor zijn ploeggenoot Cédric Soares.



"Geen van die spelers is te koop", vertelt de bestuurder aan Sky Sports. "Ik kan het niet duidelijker maken dan dat en dat is weg om vooruit te gaan. We hebben een tijdje aan de groep gebouwd en denken dat we een sterke groep hebben."



"We zullen het finetunen, maar we kijken uit naar een zeer competitief seizoen volgend jaar en we zijn van plan om op die basis verder te gaan. Het is niet gebroken, dus er is geen noodzaak om spelers te kopen om het kopen of om mensen opgewonden te maken op de transfermarkt", aldus Reed.