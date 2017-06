'Onrustwekkende leegloop bij Barça: Bayern en Spurs profiteren'

FC Barcelona boekte de voorbije jaren vele successen en daarbij ging het prat op de grote inbreng van La Masia, die spelers als Xavi, Iniesta, Messi, Pique of Fabregas afleverde. Maar de in de afgelopen jaren lijkt de doorstroming moeilijker te verlopen en nu worden de problemen voor Barça nog wat groter.



Er lijkt deze zomer namelijk een heuse exodus aan jong talent plaats te vinden in Camp Nou. Eerder verruilde Jordi Mboula Catalonië al voor Monaco en trok Eric Garcia naar Manchester City. En nu lijken nog twee jonge talenten op het punt te staan om Barça te verlaten.



In de Engelse pers wordt Carles Aleña al enkele dagen aan Tottenham gelinkt. De 19-jarige middenvelder speelde al enkele wedstrijden in het A-elftal en leek dicht bij een doorbrak te staan. En nu verliest Barcelona ook nog eens Mateu Morey. De 17-jarige rechtsachter zou op het punt staan om naar Bayern München te verhuizen, meldt RAC1.