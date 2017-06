'Chelsea wil Batshuayi als wisselgeld inzetten voor deze deal'

Het blijft voorlopig nog afwachten of Michy Batshuayi volgend seizoen nog bij Chelsea zal spelen. De Rode Duivel kwam het voorbije seizoen amper aan de bak en wil naar eigen zeggen niet nog zo'n seizoen meemaken. Aangezien Chelsea nog op het punt staat Romelu Lukaku aan te trekken, dringt een al dan niet tijdelijk vertrek zich mogelijk op.



En Chelsea zet Bats mogelijk ook in om zelf een goede zaak te doen. Volgens Marca toont het interesse in Vitolo. De flankspeler van Sevilla heeft een afkoopclausule van 40 miljoen euro in zijn contract staan, maar dat bedrag wil Chelsea niet betalen.



Om de prijs te drukken zou de Engelse kampioen een speler willen inzetten en daarvoor zou Batshuayi een kandidaat zijn. Ook Kurt Zouma zou een optie zijn.