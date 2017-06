PSV gaat Philips Stadion flink onder handen nemen

VDL Seating Systems gaat voor PSV ongeveer 23.000 stadionstoelen vervangen. De uitvoering van de operatie zal gefaseerd gaan plaatsvinden. Dat meldt de Eredivisionist woensdagmiddag via de officiële kanalen. Het streven is om alle nieuwe stoelen na de winterstop van het seizoen 2017-2018 te hebben vervangen.



Het bedrijf heeft in 2016 de oosttribune van het stadion al voorzien van 3.200 nieuwe klapstoelen. Ook werden er op de zuidtribune 600 deels gestoffeerde stadionstoelen geplaatst.



De nieuwe 23.000 stoelen vervangen de verouderde kuipstoelen in de rest van het stadion. Een voordeel van de nieuwe stoelen is dat de zitting kan worden ingeklapt. Daardoor is de manoeuvreerruimte tussen de rijen met stoelen aanzienlijk groter.