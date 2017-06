'Zeer verrassende transfer voor doelman Krul'

Het afgelopen seizoen keepte hij de eerste seizoenshelft voor Ajax, na de winter voor AZ. Maar beide periodes waren al met al niet erg gelukkig te noemen, al toonde Tim Krul in Alkmaar wel vooruitgang.



Het is desondanks nog altijd de vraag waar hij komend seizoen onder de lat staat. Newcastle United promoveerde terug naar de Premier League en lijkt geen toekomstplannen voor de Nederlander te hebben, dus een permanent vertrek lonkt. Volgens The Chronicle biedt het Franse Montpellier-Hérault nu die mogelijkheid.



Krul, die volgende week na een vakantie weer aansluit bij Newcastle, heeft nog een éénjarig contract bij de club. Het is dan ook de verwachting dat The Magpies geen al te forse transfersom voor de international vragen.





Montpellier heeft een bod uitgebracht op Tim Krul, maar Newcastle wil eerst wachten tot het zelf een nieuwe keeper heeft gevonden. — Brian Wijker (@BrianWijker) 28 juni 2017

Ligue 1 side Montpellier are interested in signing Newcastle United goalkeeper Tim Krul. (Chronicle) pic.twitter.com/xGmGjy4r5O — Football-Oranje.com (@FootballOranje_) 28 juni 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.