'Ziyech voert topoverleg in Amsterdam'

Hakim Ziyech heeft een geweldig eerste seizoen bij Ajax achter de rug, maar voor de nationale ploeg van Marokko was hij nauwelijks van waarde. Een langdurige ruzie met bondscoach Hervé Renard zorgde ervoor dat de middenvelder lange tijd niet werd opgeroepen. Toen hij eenmaal een uitnodiging kreeg, bedankte hij zelf.



De twee hopen de strijdbijl binnenkort echter te kunnen begraven. Volgens diverse Franse en Marokkaanse media gaan Ziyech en Renard vrijdag met elkaar om de tafel in Amsterdam. Bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa zal ook aanschuiven bij het overleg.



De bondscoach liet onlangs nog weten dat hij helemaal klaar is met de ruzie. Als er geen oplossing zou komen, zou hij zelfs overwegen om te vertrekken. Zo ver lijkt het dus niet te gaan komen.