NEC heeft nieuwe algemeen directeur te pakken

Wilco van Schaik wordt de nieuwe algemeen directeur van NEC Nijmegen. Dat meldt De Gelderlander woensdagochtend. Van Schaik was eerder jarenlang werkzaam bij FC Utrecht. Daar neemt hij per 1 juli afscheid.



Met de aanstelling van Van Schaik is de directie van de Nijmegenaren compleet. Remco Oversier werd eerder al aangesteld als technisch directeur. Van Schaik kwam in september 2011 naar FC Utrecht en was er mede voor verantwoordelijk dat hoofdtrainer Erik ten Hag werd aangetrokken. Onder zijn leiding ontwikkelde de jeugdacademie zich naar een hoger niveau en werd de selectie versterkt. Van Schaik kreeg voor zijn inspanningen de sportpenning van de gemeente Utrecht.



In Nijmegen moet Van Schaik NEC zo snel mogelijk weer in de Eredivisie zien te krijgen.