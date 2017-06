'PSV heeft Uruguayaanse middenvelder op het oog'

PSV is bezig met de nodige spelers te laten gaan, maar de club uit Eindhoven is nog lang niet klaar op de transfermarkt. Zelf is men namelijk ook op zoek naar versterking. De Eindhovenaren zouden het vizier nu gericht hebben op de twintigjarige Nicolás De La Cruz.



Media uit zijn vaderland weten te melden dat PSV tot de geïnteresseerde clubs behoort. Vooral tijdens het WK onder 20 heeft hij indruk achtergelaten en dat is ook in Nederland dus opgevallen.



Of de club er ook in slaagt om de middenvelder weg te kapen bij Liverpool Montevideo, is maar zeer de vraag. Hij staat tenslotte ook in de belangstelling van AC Milan en een club uit Spanje. AC Milan heeft tot op heden de beste papieren, omdat die club bereid is De La Cruz uit te lenen aan de club waar zijn broer speelt: River Plate. Een ideale situatie voor de middenvelder, die spoedig een dochtertje verwacht.