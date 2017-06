'Dit is het bedrag dat Feyenoord overhoudt aan Karsdorp'

Feyenoord heeft afscheid genomen van Rick Karsdorp. De rechtsback is de afgelopen seizoenen bij de Rotterdammers uitgegroeid tot een vaste waarde. Daarvoor heeft hij een lange weg moeten bewandelen in de jeugdopleiding van de club. Inmiddels is bekend geworden hoeveel Feyenoord overhoudt aan de transfer van Karsdorp.



Het Algemeen Dagblad schrijft dat de Rotterdammers zo'n zestien miljoen euro hebben overgehouden aan de overgang van Karsdorp naar AS Roma. Veertien miljoen euro staat al vast en de andere twee miljoen kan de club via bonussen tegemoet gaan zien. De Telegraaf meldt overigens dat het om en bedrag gaat van zeventien miljoen euro dat nog op kan lopen tot negentien miljoen euro.



Het is dan ook duidelijk dat de Rotterdammers goed boeren als het gaat om spelers uit de jeugdopleiding. In de afgelopen jaren gingen Jordy Clasie (12 miljoen euro), Bruno Martins Indi (7,7 miljoen euro), Stefan de Vrij (7 miljoen euro) en Leroy Fer (5,5 miljoen euro) de mandekker al voor.