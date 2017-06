'PSV kan volgende speler kwijt voor 6 tot 8 miljoen euro'

Bij PSV is men van plan om in de zomerse transferperiode nog afscheid te nemen van een aantal spelers. Zo heeft onder meer Jetro Willems aangegeven te willen vertrekken. Mochten de Eindhovenaren nog geld aan hem over willen houden, moeten ze deze transferperiode ook echt actie ondernemen.



Willems staat inmiddels bij meerdere clubs op het verlanglijstje, waarbij AS Roma toch wel de ploeg is met de meeste belangstelling. Daarnaast wordt hij gevolgd door Galatasaray en zijn er clubs uit Engeland en Frankrijk die de situatie in de gaten houden, zo meldt De Telegraaf.



Of Willems bereid is om te vertrekken naar een van de bovengenoemde clubs, is nog even de vraag. Hij hoopt eigenlijk op een transfer naar Spanje of Engeland. Geïnteresseerde clubs kennen in ieder geval de vraagprijs van PSV: Tussen de zes en acht miljoen euro.