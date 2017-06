Ramos sommeert: 'Haal deze Ajacied naar Real Madrid'

Sergio Ramos is een gesprek aangegaan met Florentino Perez. De centrale verdediger zag het als zijn plicht om de voorzitter van Real Madrid over plannen voor de verdediging te zien. Nu Pepe op het punt staat om te vertrekken, zal de club tenslotte op zoek moeten naar versterking.



In dat kader heeft de Spaanse topclub zijn oog laten vallen op Leonardo Bonucci, verdediger van Juventus. Ramos heeft echter liever dat Perez zijn vizier op de Eredivisie gaat richten, zo lezen we bij Diario Gol.



De mandekker voelt niet zoveel voor het binnenhalen van een routinier als Bonucci, maar heeft liever dat Perez gaat proberen om de jonge Davinson Sánchez weg te kapen bij Ajax. De mandekker hoeft geen ervaren speler naast zich, maar wil een talentvolle mandekker binnenhalen.