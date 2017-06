Tom Beugelsdijk windt er geen doekjes omheen. Er moet op de transfermarkt nog toegeslagen worden door ADO Den Haag, want anders wacht een heel lang en zwaar seizoen op het hoogste niveau van Nederland.



"Er moet wat bijkomen, want dit is nog niet Eredivisie-waardig", steekt cultheld Beugelsdijk van wal bij De Telegraaf. Hij verwacht nog wel het één en ander. "Natuurlijk. Er moet wat bijkomen. Dat wordt ook gezegd en dat gaat ook gebeuren."



En wat mogen de fans dan verwachten van ADO na de zomer? "Het is nu moeilijk om te zeggen waar we om gaan spelen dit jaar, dat ligt er ook aan welke spelers en gaan komen. De doelstelling is nog niet uitgesproken. Dat ligt aan het bestuur en daar moeten we het nog over hebben", aldus Beugelsdijk tot slot.