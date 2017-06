'Milan gaat voor enorme stunt en wil Arsenal-steunpilaar'

Voor AC Milan is het een heel drukke transferperiode dit seizoen. De Italianen willen zich terug in de top van Europa nestelen en kijken daarom niet op een eurootje meer of minder.



Volgens Mirror is Arsenal-verdediger Laurent Koscielny bezig aan zijn laatste maanden voor de Gunners. De Fransman die vorig seizoen nog kapitein was van Arsenal zou azen op een nieuw avontuur. AC Milan en Olympique Marseille zouden de grootste kanshebbers zijn om de centrale verdediger binnen te halen.



Opvallend is dat Koscielny onlangs zijn liefde voor Marseille publiek maakte. "Ik ben al heel lang een fan van Marseille. Wanneer een mythische club zoals L'OM contact opneemt, zit je goed. Maar of ik er ook teken? Ik heb geen idee", alsdus Koscielny. Het wordt dus afwachten of de Fransman zal kiezen voor de Chinese miljoenen van Milan of voor de charme van Marseille.

