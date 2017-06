"Dat geeft wel aan dat we grote ambities hebben"

FC Utrecht kende een uitstekend jaar, met de vierde plek in de Eredivisie als beloning. Toch kocht de club deze transferzomer al behoorlijk in, met Simon Makienok (Palermo), Cyriel Dessers (NAC Breda), Chris David (GA Eagles), Sander van de Streek (SC Cambuur), Bilal Ould-Chikh (SL Benfica) en Nick Marsman (FC Twente).



"Ik was tijdens de vakantie blij om te zien dat de club zo snel heeft kunnen schakelen, zodat we snel een complete groep hebben", vertelt aanvoerder Willem Janssen na afloop van de eerste training in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, aan De Telegraaf.



"Dat er al zo snel deze selectie staat, geeft wel aan dat onze ambities groot zijn en we er alles aan zullen doen om het hoofdtoernooi van de Europa League te halen", aldus de routinier van de Domstedelingen.