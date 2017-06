'Verrassende miljoenentransfer voor oud-Eredivisiespits Berg'

Tussen 2007 en 2009 scoorde Marcus Berg aan de lopende band voor FC Groningen, met 32 treffers in 56 optredens. Maar daarna speelde de Zweedse afmaker weinig meer klaar.



Ook een periode bij PSV, het seizoen 2010/2011, was geen succes met slechts 8 goals in 25 optredens. Sinds 2014 stond Berg onder contract bij het Griekse Panathinaikos, en daar verging het hem een stuk beter. Het afgelopen seizoen werd hij clubtopscorer, en mede daardoor mag Berg nu nog een flinke miljoenentransfer gaan maken.



De international staat volgens het Zweedse medium Fotbollskanalen namelijk op het punt om over te stappen naar Al-Ain, waar hij zes miljoen euro (!) zou kunnen gaan verdienen. Al-Ain is een nationale grootmacht in de Verenigde Arabische Emiraten.





According to Fotbollskanalen, Marcus Berg to Al Ain is pretty much done. He will earn around €6 million. — 🇸🇪 (@SwedeStats) 27 juni 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.