Talent vastberaden: "Dit jaar blijf ik nog bij Feyenoord"

Hij staat nog altijd bekend als een potentiële basisspeler voor Feyenoord 1, maar geduld is nodig bij de jonge Justin Bijlow. De keeper, tevens jeugdinternational, is gelukkig bereid te wachten op zijn kans.



Hij vierde immers de landstitel met de hoofdmacht mee, en kan ook nog Europees kampioen worden met Oranje -19. "Het is een prachtig seizoen geweest. Ik heb dan niet gespeeld maar dat ik overal bij mocht zijn: de Europa League, het kampioenschap. Dat is een jongensdroom die uitkomt", blikt Bijlow terug met ELF Voetbal.



Ondanks het aanblijven van Kenneth Vermeer en Brad Jones, ziet de aanstaande derde doelman een verhuur niet zitten. "Op dit moment niet nee. Dit jaar blijf ik nog bij Feyenoord en in de toekomst gaan we kijken. Ik ben heel blij dat ik mijn contract in oktober heb mogen verlengen. Daar spreekt veel vertrouwen uit."



Maar eerst nog het EK -19. "Ons doel is om de prijs te pakken die we kunnen pakken. En ik denk ook dat er veel spelers zijn die daar vertrouwen in hebben. Als wij met z'n allen één team blijven en er alles voor doen om te winnen, dan gaan we denk ik heel ver komen. Dan kunnen we de prijs ook gewoon winnen", besluit Bijlow optimistisch.