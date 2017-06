Duitsland via strafschoppenserie naar finale EK -21

Vanavond staan de halve finales van het EK-21 in Polen op het programma. De eerste is inmiddels, na ruim 120 minuten spelen, afgelopen. De talenten uit Duitsland namen het op tegen de generatiegenoten uit Engeland: het liep uit op een strafschoppenserie.



Na 35 minuten spelen kwam de jonge Mannschaft op voorsprong via RB Leipzig-spits Davie Selkie, maar al zeven schamele minuten later was het Leicester City-flankspeler Demerai Gray die de stand gelijk trok. En vlak na rust pakten de Engelsen gelijk door, met de 2-1 van vermeend Vitesse-target Tammy Abraham (Chelsea).



Even leken de Engelsen hierdoor voorspoedig op weg richting de eindstrijd, maar invaller Felix Platte bracht in de 70e minuut de 2-2 op het scorebord. Daar bleef het, ook na verlenging, bij, en dus volgde een penaltyreeks.



Hierin bleek Duitsland net iets sterker. Ze misten er weliswaar één van de zes pogingen, maar Engeland deed het met twee missers slechter. Nathan Redmond miste de beslissende pingel.



Later vanavond spelen Spanje -21 en Italië -21 nog tegen elkaar, in de andere halve finale van het jeugd-EK. De aftrap is om 21:00 uur.





Germany U21s: ✅❌✅✅✅

England U21s: ✅❌✅✅❌



Redmond misses. Germany win. — Squawka News (@SquawkaNews) 27 juni 2017