Bayern München-speler zat achter tralies voor 'huiselijk geweld'

Een schokkend nieuwtje vanuit Duitsland. Diverse media schrijven namelijk te weten dat Bayern München-aanvaller Kingsley Coman in hechtenis is genomen na een aanklacht voor huiselijk geweld.



De Fransman, die onlangs nog definitief werd overgenomen van Juventus nadat hij het afgelopen seizoen al werd gehuurd, gaf de aanklacht direct toe. Vervolgens werd Coman al snel weer vrijgelaten, in afwachting van vervolgstappen. In september zou de rechtszaak zich al voor gaan doen.



De aanklacht kwam van zijn ex-vriendin. Op maandagochtend werd Coman in Frankrijk (Chessy, Seine-et-Marne) gearresteerd. Dat melden onder meer L'Equipe en Europe 1.





Kingsley Coman was taken in custody on Monday after claims of domestic violence, immediately admitted to it, and was then released.