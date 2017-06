'Ajax heeft goede reden om haast te maken met Van Leer'

Ajax verkocht zijn aanvoerder Davy Klaassen aan het Engelse Everton voor 27 miljoen euro en raakt ook spelers als Heiko Westermann en Kenny Tete kwijt. Zelf zijn de Amsterdammers echter ook bezig met een paar voetballers, onder wie keeper Benjamin van Leer van Roda JC. Hij moet Diederik Boer opvolgen, die weer van PEC Zwolle is.



De Telegraaf schrijft op dinsdagmorgen: "Samen met zijn zaakwaarnemer Dick van Burik werd Van Leer gisteren gespot in de ArenA, waar hij een onderhoud had met de nieuwe trainer Marcel Keizer en keeperstrainer Carlo l’Ami. Directeur spelersbeleid Marc Overmars moet nu met Roda JC een akkoord zien te bereiken over de afkoopsom van de keeper, die in Kerkrade tot de zomer van 2019 vastligt."



Het medium gaat verder: "Eerder informeerde Ajax ook naar Frederik Rønnow van Brondby en Hendrik van Crombrugge van KAS Eupen, maar uiteindelijk werden de pijlen gericht op de doelman, die zeven jaar deel uitmaakte van de jeugdopleiding van PSV, maar ’slechts’ tot veertien duels in Jong PSV kwam. Bij Ajax zien ze in Van Leer degene die dit jaar de concurrentie kan aangaan met André Onana en – bij een vertrek van de keeper uit Kameroen – later diens plek kan innemen."



Update 19:30 uur

Ajax wil Benjamin van Leer erg snel vast gaan leggen. Op die manier kan hij namelijk al mee op trainingskamp naar het Oostenrijkse Mayrhoven, zo schrijft De Telegraaf. Aankomende maandag wordt het vliegtuig gepakt door de Amsterdamse selectie.



In Oostenrijk zal de huidige Roda-sluitpost dan de eerste goalie zijn, omdat André Onana een verlate vakantie heeft na de Confederations Cup met Kameroen te hebben bijgewoond.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.