OFFICIEEL: Anderlecht-verdediger op huurbasis naar Brabant

FC Eindhoven blijft zich op de Belgische markt richten en heeft er een nieuwe Belgische verdediger bij. Hij komt transfervrij over van RSC Anderlecht.



"FC Eindhoven heeft een akkoord bereikt met Hervé Matthys (21). De linksbenige centrale verdediger heeft een overeenkomst voor twee seizoenen getekend aan de Aalsterweg", deelt de club mee. Vorig seizoen speelde hij nog op huurbasis voor Westerlo.



Voorzitter Frans Janssen: "Hervé heeft vorig seizoen al een weekje meegetraind bij FC Eindhoven en derhalve zijn we al eventjes in gesprek.​ Na het vertrek van Dario Van den Buijss zochten we naar een soortgelijk type en die hebben we met Hervé gevonden."



Gisteren presenteerde Eindhoven ook al de verloren zoon Branco van den Boomen, die transfervrij overkwam van sc Heerenveen.