AZ en zaakwaarnemer reageren op Ajax-interesse in Haps

Ajax hoopt zich op een paar posities te versterken. Zo willen de Amsterdammers een nieuwe keeper aantrekken, maar die heeft men gevonden in Benjamin van Leer van Roda JC. Ook de linksbackpositie is een heikel punt in onze hoofdstad, maar wat dat betreft wil directeur spelerszaken Marc Overmars een deal sluiten met AZ.



Ajax hoopt Ridgeciano Haps namelijk los te kunnen weken uit Alkmaar, zo meldt het medium Voetbal International. Het is inmiddels wel algemeen bekend dat Haps een dure optie is, omdat AZ nou eenmaal heel erg hoog in de boom zit voor zijn snelle vleugelverdediger. Ook Feyenoord is geïnteresseerd, maar technisch directeur Max Huiberts vraag ongeveer 10 miljoen euro, een bedrag dat de Rotterdammers niet kunnen betalen.



Ajax kan dat wel, maar het is maar zeer de vraag of men ook daadwerkelijk zo ver wil gaan voor Haps. Overmars wil het dan in ieder geval gaan proberen, maar als de voetballer van AZ echt te duur blijkt, dan zullen de Amsterdammers vermoedelijk voor een andere optie gaan. Er ligt in ieder geval een shortlist klaar, met daarop ook een aantal spelers uit het buitenland.



Update 18:19 uur

De berichten over concrete interesse van Ajax in AZ'er Ridgeciano Haps zijn nog wat voorbarig. Zowel de Alkmaarse club, als zaakwaarnemer Fabio Alho spreken namelijk tegen dat de Amsterdammers al contact hebben gezocht over de linksback, zo meldt Ajax Showtime. De vraag is ook nog of Haps wel betaalbaar is voor Ajax, gezien de enorme vraagprijs van bijna tien miljoen euro.