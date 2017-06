H'veen kijkt rond: "Mijn wensenlijstje ingediend"

Het voorbije seizoen eindigde voor sc Heerenveen in mineur, maar trainer Jurgen Streppel is met frisse moed begonnen aan het tweede jaar. De oefenmeester claimt 'een heerlijke vakantie' te hebben gehad.



"Het is fijn dat je na een zwaar voetbalseizoen samen met je familie dingen kunt ondernemen en wat tijd hebt voor bezinning", vertelt Streppel in het Friesch Dagblad. "Soms denk je ook wel eens dat de vakantie wat langer had mogen duren. Maar nu ik hier weer met de jongens op het veld sta, voelt het weer ontzettend goed. Dit is voor mij het mooiste wat er is."



In Warner Hahn en Daniel Höegh zijn er twee nieuwe spelers ingelijfd. "Het zijn twee spelers voor in de as en dat is het allerbelangrijkste in een elftal. Dat we die nu al vast hebben weten te leggen, is heel mooi. Dat geeft ons de kans om meteen te gaan bouwen aan het elftal. Bovendien zijn het jongens met ervaring en twee echte persoonlijkheden."



De oefenmeester hoopt nog wel op meer aankopen. "Dat laat ik over aan Gerry Hamstra (technisch manager, red.). Ik heb mijn wensenlijstje ingediend en hij is druk bezig met de zoektocht. Daardoor kan ik me volledig concentreren op de huidige groep."