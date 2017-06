Discussie over KNVB-rol: "Iemand van zijn kaliber"

Hans van Breukelen stopt als technisch directeur van de KNVB en dus moet de voetbalbond op zoek naar een opvolger. Volgens Willem Vissers moet het iemand worden 'die met zijn vuist op tafel slaat'.



De naam van oud-bondscoach Louis van Gaal valt vaak. "Van mij hoeft hij niet per se terug te komen, maar wel iemand van zijn kaliber. Met Van Gaal krijg je geen gesprekken over wie liegt en wie de waarheid spreekt", aldus de journalist van De Volkskrant in het Sportforum van NPO Radio 1.



Co Adriaanse schoof zichzelf naar voren. "Hij is al een tijd uit het voetbal. Zijn laatste klus bij FC Twente werd ook geen doorslaand succes", dubt Martijn Krabbendam van Voetbal International. "Fred Rutten past beter in het profiel", gaat hij verder. "Hij is wat jonger, heeft in de top gewerkt en heeft een goede visie op voetbal."