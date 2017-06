Officieel: Sparta-routinier stopt ondanks nieuw aanbod

David Mendes da Silva heeft zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal achter de rug. Op 34-jarige leeftijd heeft de routinier besloten om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen.



Zijn club Sparta Rotterdam deed Mendes da Silva nog wel een aanbieding. De voetballer besloot deze af te wijze en de clubleiding heeft dit 'geaccepteerd', al voegt men toe dit te betreuren. Beide partijen gaan binnenkort kijken naar de mogelijkheden om hem wel elders onder te brengen.



Mendes da Silva doorliep de jeugdopleiding van Sparta en brak ook door. Later keerde hij terug. "Mijn rentree met Sparta in de Eredivisie was geweldig. De supporters waren mij nog niet vergeten en ik was hen ook niet vergeten. Dat we uiteindelijk het seizoen afsloten met directe handhaving was een mooi slot van mijn tijd als speler van Sparta."



Ook Ajax, NAC, Breda AZ, Red Bull Salzburg en Panathinaikos staan op zijn erelijst.