'Hereniging ADO en Immers ligt voor de hand'

Lex Immers staat voor een rentree in de Nederlandse Eredivisie. De 31-jarige middenvelder keert 'om familiale redenen' terug naar eigen land, zo meldt Club Brugge.



Immers kwam via ADO Den Haag en Feyenoord terecht bij Cardiff City. Afgelopen winter tekende hij voor anderhalf jaar in Brugge, maar die verbintenis dient hij dus niet uit. "Ik heb absoluut geen spijt van mijn avontuur bij Club Brugge", zo maakt hij duidelijk in het statement.



"Ik voelde me vanaf moment één thuis in deze warme Club. Omwille van familiale redenen kies ik er nu voor om dichter bij huis aan de slag te gaan. De komende weken zal ik mijn opties bekijken en een keuze maken. Ik wil iedereen bij Club bedanken voor de voorbije maanden en wens hen alle succes toe voor het komende seizoen", aldus Immers.



Lex Immers staat voor een hereniging met ADO Den Haag. Het is niet duidelijk of de belangstelling al concreet is, maar volgens Voetbal International ligt een terugkeer op het oude nest voor de hand.