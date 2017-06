Van Persie: ik wil nog kampioen worden

Spits Robin van Persie wordt al een tijdje in verband gebracht met Feyenoord, maar de Nederlander weet heel goed dat hij in het aankomende seizoen misschien nog wel 'gewoon' verbonden zal zijn aan Fenerbahçe. In gesprek met de Turkse media steekt hij dan ook de loftrompet over zijn werkgever.



Aan Sporx vertelt de Oranje-topscorer aller tijden: "Mijn contract bij Fenerbahçe loopt nog één jaar door, dus dat betekent dat ik in Istanbul blijf. Ik heb ook nog zat werk te doen bij Fenerbahçe. De club heeft een nieuwe trainer en ik hoor zeer positieve verhalen over hem. Met hem gaan we na de zomer vechten om het kampioenschap: ik ben Fenerbahçe dankbaar en zal alles geven."



Volgens de laatste berichten is Van Persie er wel zo'n beetje uit met Feyenoord. Financieel gezien is zijn komst mogelijk echter niet haalbaar. De spits kwam voor 6,5 miljoen euro over van Manchester United naar de Turkse competitie en Fenerbahçe wil daar, logischerwijs, iets van terugzien.