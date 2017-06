'Barça is het zat: ultimatum voor transfer'

FC Barcelona wordt al een tijdje gelinkt aan een aantal spraakmakende transfers, maar de Catalanen zijn vooralsnog niet met witte rook gekomen. Wat betreft Marco Verratti verlopen de onderhandelingen maar al te moeizaam en verdediger Hector Bellerin van Arsenal heeft zelfs een ultimatum gekregen van de Catalanen.



Volgens El Mundo Deportivo is technisch manager Robert Fernandez van Barça het helemaal zat. Bellerin en zijn management zouden al heel erg lang twijfelen over de te volgen transferstrategie en in het Camp Nou-stadion zijn ze daar een beetje klaar mee. Arsenal wil zijn verdediger eigenlijk helemaal niet verkopen, maar Barça vindt dat Bellerin bij de clubleiding van de Gunners aan de bel moet trekken. Hij moet een transferverzoek indienen.



Nu heeft de back dus een ultimatum opgelegd gekregen. Barça heeft richting Bellerin gecommuniceerd dat hij binnen tien dagen moet beslissen. Doet hij dat niet, dan zullen ze bij Barcelona naar andere opties gaan kijken. Het is niet bekend hoe het verlanglijstje van de Catalanen eruitziet.